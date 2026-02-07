Boey başladığı yere geri döndü

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih'ten eski futbolcusu Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yuvaya geri dönen Boey, geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından Okan Buruk'un planlamasında yeniden önemli bir denge unsuru olacak. Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kıran Sacha Boey; Bayern Münih'te beklentilerin uzağında kalırken, en büyük engeli ise sakatlıklar oldu.

KUPADA PAY SAHİBİ

Fransız sağ bek, 16 Şubat'tan başlayan süreçle 2023/2024 - 2025/2026 sezonları arasında menisküs yırtığı, ayak bileği sakatlığı, kas ve lif yırtıkları nedeniyle yaklaşık 230 gün sahalardan uzak kalmıştı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlarken Sacha Boey de sarı-kırmızılı takımdaki ikinci yılında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Sacha Boey, 2023-2024 sezonunda ise adeta vitrin yaptığı dönemi yaşamış, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Süper Lig'de şampiyonluk kupasını bir kez daha müzesine götürmüştü. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey, 28 Ocak 2024'te Alman ekibi Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern Münih'te sakatlıklarla mücadele ederek sınırlı süre alabilen Boey, bu dönemin ardından Galatasaray'a geri döndü. Yıldız futbolcu, sezonun geri kalanında göstereceği performansla son zamanlarda yaşadığı düşüşü geri çevirmeye çalışacak.