Denizli ekibi, deplasmanda Trabzonspor’un konuğu olacak: Merkezefendi zorlu virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Bursaspor, Karşıyaka ve Anadolu Efes ile oynadığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkışa geçen Denizli temsilcisi, üst üste 9 galibiyetle üçüncü sıraya yerleşen Karadeniz ekibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket 8 galibiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışırken, ligin yeni ekiplerinden biri olan Trabzonspor ise 18 müsabakada 13 galibiyet almayı başardı.

ÖNCE 4'TE 4, SONRA PLAY-OFF

Yeşil-mavililerin en büyük kozları ise Isaiah Miles, Roko Badzim, Mahir Ağva ve Vrenz Bleijenberg olacak. Kritik randevudan da galibiyetle ayrılarak 4'te 4'e imza atmak isteyen Merkezefendi Belediyesi Basket, Play-Off hattına kurulmanın hesaplarını yapıyor.