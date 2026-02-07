Dursun Özbek’ten önemli açıklamalar | Aslan’ın bütçesi 400 milyon euro

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir açık oturumda konuştu ve kulübün durumuna dair açıklamalar yaptı. Kendi hayallerinin bile ötesinde bir bütçeye sahip olduklarını belirten Özbek, Galatasaray'ın 400 milyon Euro'luk bir bütçeye sahip olduğunu dile getirdi. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü 400 milyon Euro'luk bir bütçeyi yönetiyor. Sadece futbol değil. Bunun yanındaki 17 tane branşıyla beraber 400 milyon Euro civarında bir bütçesi var. 2015 yılına dönersek, 2015 yılında Galatasaray Başkanı olarak hayal etsem desem ki ya Galatasaray'da öyle bir şeyler yapalım ki finansal boyutu itibariyle Galatasaray'ı şu seviyelere getirelim desem bu bir rüya gibi kabul ederdim. Ben dahi... Bugünü hayal etsem o zaman bu rüyadır. Böyle bir şey olmaz derdim" diye konuştu.

ASLANTEPE'YE TAŞINIYORUZ

Sponsorlukların önemine de değinen Özbek, "Sporun dünyadaki ekonomik durumunu dikkate aldığınız zaman çok büyük bütçelere karşı özellikle biz Avrupa'da yarışıyoruz. Avrupa'da yarışırken yarıştığımız bütün branşlarda da hedefimiz en üst seviyelerde olmak. Bunu bu amaca ulaşmak için de tabii ki sadece sporun içinden esas faaliyetle üretilen fon dışı desteğe de ihtiyacımız var. Bu manada sponsorlarımız devreye giriyor" dedi. Özbek sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Galatasaray eğer bir dünya markasıysa kendi tesislerinin olması zorunlu. Şimdi projelerimizi başlattık. Stadımızın hemen yanında bir arazimiz var. Bu projeyle beraber branşlarımızın büyük bir kısmını Aslantepe'ye taşıyoruz." dedi.