Ege’nin Sultanları parkeye çıkıyor

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Aras Spor ve Aydın BŞB parkeye çıkıyor. Ligde 2'de 2 yapan Göztepe, Ankara deplasmanında Zeren Spor ile kozlarını paylaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 15.00'te deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile rakip olacak. Son 3 maçını kaybeden Aras Kargo ise evinde Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.