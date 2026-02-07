Eyüpspor, bu kez gençlere yatırım yaptı

TRENDYOL Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor, devre arası tranfser döneminde geçişten farklı olarak gençlere yöneldi. Başkanı bahis skandalı gerekçesiyle içeri alınan, neredeyse tüm oyuncularını kaybeden ve kayyum atanan Eyüpspor, gençlere yöneldi. Son olarak kadrosuna Ismaila Manga'yı katan Eflatun-sarılılar. gençlerden oluşan kadrosuyla Süper Lig'de varoluş mücadelesi verecek. Son haftalarda çıkışa geçen İstanbul ekibi, önce Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, son hafta ise Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesini bildi. İstanbul temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.