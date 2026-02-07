Göz-Göz’den tarihi başarı

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan Göztepe, ortaya koyduğu performansla sarı-kırmızılı ekibin tarihine geçecek bir başarıya imza attı. İzmir temsilcisi, ligin ilk 20 haftasında topladığı 39 puanla kulüp tarihinin en başarılı 20 maçını yaşarken, yalnızca puan tablosundaki yeriyle değil, istatistikleriyle de futbol kamuoyunu şaşkına çevirdi. İzmir temsilcisi, bu süreçte sergilediği istikrarlı oyunla puan cetvelinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından 4. sırada yer alarak Avrupa yarışında ne kadar iddialı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Daha önce Süper Lig tarihinde bu haftalar itibarıyla benzer bir puan ortalamasına ulaşamayan Göztepe, kulüp tarihinde yeni bir sayfa açmış oldu.

DİLLERE DESTAN

Ancak Göztepe'nin asıl fark yarattığı alan savunma performansı oldu. Sarı-kırmızılılar, sezonun geride kalan bölümünde kalesinde yalnızca 12 gol görerek Süper Lig'de geçirdiği tarihi sezonda en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu istatistik, lig genelinde dikkat çekici bir başarı olarak öne çıkarken, Göztepe'yi rakipleri karşısında ayrı bir noktaya taşıdı. Teknik heyetin kurduğu dengeli oyun yapısı, savunma disiplininden taviz vermeyen takım anlayışı ve sahaya yansıyan yüksek konsantrasyon, bu tarihi başarının temel unsurları olarak öne çıkıyor. Hücumda etkili, savunmada ise neredeyse kusursuz bir görüntü çizen Göztepe, yalnızca bu sezonun değil, Süper Lig tarihinin en dikkat çekici performanslarından birine imza atıyor. Göztepe cephesinde yaşanan bu tablo, camiada büyük bir heyecan yaratırken, sezon sonunda Avrupa kupalarına uzanacak bir başarının artık hayal olmaktan çıktığını da gözler önüne seriyor. Sarı-kırmızılılar son 5 maçınının 4'ünü kazanırken, birinden beraberikle ayrıldı.