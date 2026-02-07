Göztepe’de 6 geldi, 6 gitti

Göztepe'de devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılı ekip, kadro yapılanmasını güçlendirmek adına önce takıma dahil edilen isimlerle dikkat çekti, ardından ayrılıkları netleştirdi. İzmir temsilcisi devre arasında toplam 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Hücum hattını güçlendiren Göztepe, Belçika temsilcisi Lommel SK'dan Filip Krastev'i transfer ederek ofansif gücünü artırdı. Savunma hattında Bodrum FK'dan genç oyuncu Musah Mohammed kadroya dahil edilirken, Brezilya ekipleri Ponte Preta'dan Jeferson Dos Santos ve Ceara SC'den Guilherme Luiz ile savunmada derinlik sağlandı. Orta sahada Kayserispor'dan Şamil Öztürk transfer edilirlandı. ken, İsviçre temsilcisi Servette'ten edilirken, edilir- Alexis Antunes'in gelişiyle takımın tecrübe seviyesi yükseltildi.

ALTI KİŞİ TAKIMA VEDA ETTİ

Transfer döneminde takviyelerin ardından Göztepe'de 6 futbolcu ile de yollar ayrıldı. Orta saha oyuncusu Ahmed Ildız Çorum FK'ya transfer olurken, sağ bek Ruan Sakaryaspor'un yolunu tuttu. Orta sahada görev yapan Rhaldney Alverca'ya, Olaitan Beşiktaş'a imza attı. Genç futbolcu Tibet Durakçay Menemen FK'ya transfer olurken, Zakaria Tindano ise Bulgaristan temsilcisi Botev Plovdiv'e gitti. Göztepe, devre arasında yaptığı bu hamlelerle hem kadrosunu yeniledi hem de sezonun ikinci yarısına daha dengeli ve rekabetçi bir yapı ile girmeyi hedefledi.