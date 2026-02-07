Kara kartal bombaladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde bombaları art arda patlattı. Siyah-beyazlılar, dün yaptığı iki hamleyle savunmasını güçlendirdi. Yönetim, bir süredir peşinde olduğu Emmanuel Agbadou'nun transferini önceki gece yarısı bitirdi. Wolverhampton kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan kurmaylar, 28 yaşındaki stoperi dün sabah İstanbul'a getirdi. Siyahbeyazlılar öğleden sonra bir yıldızı daha İstanbul'a indirdi. Ligue 1'de Marsilya'da forma giyen sağ bek oyuncusu Amir Murillo da dün Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a getirildi.

DEFANS HATTI GÜÇLENDİ

Emmanuel Agbadou ve Murillo dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza attı. Fildişi Sahilli stoper Agbadou kendisini 4.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Murillo ise Kara Kartal ile 3.5 yıllık kontrat imzaladı. Bir senedir İngiltere'de Wolves forması giyen Agbadou, daha önce Reims, Eupen ve San Pedro gibi ekiplerde top koşturdu. Futbola ülkesinin San Francisco takımında başlayan Murillo ise sırasıyla RB New York ve Anderlecht ve Marsilya formalarını terletti.