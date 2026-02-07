Milli yıldız Arda Güler, gündemde

A Milli Takımımız ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, fiziksel kondisyonuyla gündeme geldi. Real Madrid'de sezon içi fizyolojik değerlendirmeler kapsamında futbolculara bir dizi test yapıldı. Genç yıldızın fiziksel kapasitesi, İspanyol devinin sağlık heyetini bile hayrete düşürdü. Marca'nın haberine göre; test sonuçlarına göre Arda Güler; aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesi başlıklarında tüm takımın önüne geçti. Yapılan yorumlarda, genç yıldızın yalnızca teknik kapasitesiyle değil, fiziksel dayanıklılığıyla da üst seviyeye ulaştığı vurgulandı. Teknik heyetin de Arda'nın form durumundan oldukça memnun olduğu aktarıldı.