Suudi Arabistan’dan Ronaldo’ya ültimatom

KARİM Benzema'nın Al-Hilal'e transferi sonrası adil rekabetin zarar gördüğünü düşünen ve Al-Nassr ile maç lara çıkmayan Cristiano Ronaldo için açıklama geldi. Suudi Arabistan Pro Ligi yetkilisi, "Suudi Pro Ligi basit bir ilke üzerine kuruludur: Her kulüp aynı kurallar çerçevesinde bağımsız şekilde faaliyet gösterir. Cristiano, Al-Nassr'a geldiği günden bu yana kulübe tamamen bağlılık göstermiş ve kulübün büyümesinde ve hedeflerinde kilit bir rol oynamıştır. Elbette her elit oyuncu gibi kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararlar alamaz. Son transferler bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir" dedi.