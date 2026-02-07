Yusuf Akçiçek’e vize vermediler

Fenerbahçe, son olarak dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağlamasının ardından stoper ve santrfor takviyeleri için de harekete geçmişti. Stoper transferi için gündemine eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i alan sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncu için Al-Hilal'e teklifini sundu. Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi ile Yusuf'u kiralamak üzere temasa geçti. Ancak Al-Hilal'in bu teklifi reddettiği belirtildi. Yaşanan gelişme sonrası Kanarya, genç savunmacının transferini rafa kaldırdı. Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile yıldızı parlayan isimler arasındaydı. 2006 doğumlu oyuncu özellikle Avrupa sahnesinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.