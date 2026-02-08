Aliağa FK, Suat’la sözleşme imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazartesi günü evinde Somaspor'la karşı karşıya gelecek Aliağa Futbol, ara transfer döneminin son gününde Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Suat Kaya ile anlaşma sağladı. Kanatlarda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Aliağa Futbol Kulübü'nde forma giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Suat Kaya, "Şampiyonluk hedefi olan bir kulübe geldim. Elimden gelenin en iyisini yaparak, takıma katkı sağlayıp sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Suat Kaya kariyerinde daha önce Çorum FK'da şampiyonluk yaşamıştı.