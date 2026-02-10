Alsancak’ta şahlandı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı ve mali krizlerle boğuşup, 6 puanı silinmesine rağmen ayakta kalmaya çalışan Altay, son haftalarda iç sahada sergilediği performansla rakiplerine gözdağı verdi. Siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak 12 puan topladı.

KARAGÖZ GÜVEN VERDİ

BU periyotta Anadolu Spor'u 2-0, Nazillispor'u 3-0, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0, son olarak Bornova 1877'yi 3-0 mağlup eden Altay, sadece Uşakspor'a 1-0 kaybetti. Altay, Bornova galibiyetiyle 18 puana ulaşıp averajla düşme hattından kurtuldu. Bornova ekibinin 5 maçlık namağlup, 3 haftalık galibiyet serisini net bir skorla sona erdiren Altay'da ilk iç saha maçına çıkan teknik direktör Mehmet Can Karagöz güven verirken, 90 dakika sonunda futbolcularla birlikte tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Altay'da son haftalarda kadroda yer bulamayınca kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden kaleci Ozan Evrim Özenç, ara transfer döneminde kulüp bulamayınca boşta kaldı.