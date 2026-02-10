Ege derbisinde kazanan yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Somaspor'la 3-3 berabere kaldı. 2'de Mertcan'ın sağdan sert şutunu kaleci kornere çeldi. 3. dakikada kullanılan kornerde Sergen'in çevirdiği topu Veli kafa vuruşuyla tamamladı: 1-0. 5'te soldan yapılan ortada kaleye yönelen topa elle müdahale eden Alberk direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Namık Barış skora denge getirdi: 1-1. 23'te Burak'ın arka direğe ortasında Veli takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. Karşılaşmada ilk yarı Aliağa FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

SOMA SON NEFESTE

İzmir temsilcisi ikinci yarıya çok hızlı bir giriş yaptı. 46. dakikada Erhan Kartal'ın pasında Mertcan Açıkgöz farkı ikiye çıkardı: 3-1. 59. dakikada Sinan Alkaş Soma temsilcisinin ikinci golünü kaydetti: 3-2. 90+2. dakikada ceza alanındaki karambolde Sergen'e çarpan top ağlarla buluştu: 3-3. Aliağa FK ile Somaspor Ege derbisinde puanları paylaştı.