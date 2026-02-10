Emenike, Nijerya’da hastane yaptırdı

SÜPER Lig'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarıyla tanınan Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, ülkesinde sağlık alanında önemli bir adım attı. Emenike'nin adını taşıyan "Uluslararası Emmanuel Emenike Hastanesi"nin hizmete gireceği duyuruldu. Futbol kariyerinin ardından farklı alanlarda yatırımlar yapan Emenike'nin açtığı hastanenin, bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Ülkemizde daha önce Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını terleten Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, 2019 yılında Westorlo formasıyla futbolu bırakmıştı.