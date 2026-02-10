Fener takipte

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 21. haftanın kapanış maçında sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek lider Galatasarray'ı takibini sürdürdü. 15. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşu Zuzek'e çarpıp dışarı çıktı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, Talisca'dan sekip Zuzek'in koluna çarpan pozisyonda elle oynama belirledi ve penaltıyı verdi. 16'da Talisca penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 27'de orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem, uzak köşeye plaseyle ağları buldu: 2-0. 33'te Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem'e pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 3-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

ANKARA EKİBİ UMUTLANDI

İkinci yarının başında Gençlerbirliği daha atak oynadı ve golü buldu. 55'te sağdan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Ederson'un kontrol edemediği top Koita'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 3-1. 69. dakikada Oğulcan'ın uzaktan sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti. 72'de savunmadan ileriye çıkan Oosterwolde'nin 2 kişiden sıyrılıp çektiği şut savunmaya çarparak kaleye yönelirken, kaleci Velho topun sahibi oldu. 77'de Marco Asensio seken topu ceza sahasının kenarında yakaladı. İspanyol oyuncunun çaprazdan sert şutu sağ direkten geri geldi. 89'da Fred'in yaklaşık 27 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Velho köşeden çıkardı. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 3-1 sona erdi.

KANTE 11'DE BAŞLADI

FENERBAHÇE'NİN dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Fransız yıldız, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer aldı. Kanarya'da hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor maçında ilk 11 başlayan Mert, Oğuz, Yiğit Efe, Kamil Efe, İsmail, Fred ve Musaba'nın yerine dün Ederson, Mert, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio ve Talisca 11'de kendine yer buldu.

JHON DURAN RESMEN ZENİT'TE

Fenerbahçe'de Jhon Duran belirsizliği sona erdi ve Rusya'nın Zenit takımı Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025- 26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçe taraftarları dünkü karşılaşmaya hafta içi olmasına rağmen büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmadan saatler önce tribünleri doldurmaya başlayan sarı-lacivertliler, marşlar söyleyerek ve statta çalan şarkılara eşlik ederek maç saatini bekledi. Karşılaşma başlamadan önce atkı şov yapılırken, kale arkasında ise üzerinde 'İnan Fenerbahçe' yazan dev sarı-lacivert bir bayrak açıldı.