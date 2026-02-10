Filede zor viraj

SULTANLAR Ligi'nde hafta içi mesaisinde Ege ekipleri bugün zorlu maçlara çıkacak. Üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Zeren Spor'a 3-0 mağlup olan Göztepe evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta maçı saat 18.00'de başlayacak. Ligde 20 maçta 6 galibiyet alan 11'inci sıradaki Göztepe, sadece 1 kez yenilip 19 galibiyeti bulunan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet almaya çalışacak. Göz-Göz ilk yarıda rakibine deplasmanda 3-0 kaybetmişti.

NEFES KESECEK MAÇLAR

LİGDE kümede kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19.00'da 6'ncı basamaktaki Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak. İlbank'ın 2 galibiyet önünde yer alan Aydın'ın Sultanları kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Son üç maçında rakiplerine mağlup olan Aydın ekibi galibiyet serisi başlatmanın peşinde. Geçen haftaki Eczacıbaşı galibiyetiyle dikkat çeken 7'nci Aras Kargo ise aynı saatte 2 basamak üstündeki Galatasaray'ın konuğu olacak. Üst üste 3 maç kaybettikten sonra Eczacıbaşı'nı mağlup eden Aras Spor, Galatasaray karşısına seri yapmak için çıkacak.