Forma Aslan’ın ağzında

Süper Lig'de son olarak Rizespor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Devre arası transfer döneminde uzun bir süre sessiz kalan ve sakatlıklar ile cezalıların da eklenmesiyle birlikte özellikle yedek kulübesinde sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar, sonunda alternatifi bol bir kadroya sahip oldu. Transfer döneminde bazı maçlarda yedek kulübesinde sadece gençlerin olduğu Galatasaray'da yönetim ve teknik kadro bu sebeple yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak yapılan takviyeler ve sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte bu tablo değişti.

BURUK'UN TATLI TELAŞI

Cezalı Lemina, tedavisi devam eden Sane, kupa maçında yüzüne darbe alan Ahmed Kutucu'nun yokluğuna rağmen Rizespor maçındaki kulübe göz doldurdu. Bonservisine 30 milyon Euro ödenen Singo, bu sezon 12 gol atan İcardi, sol bekte Jakobs'la dönüşümlü oynayan Eren, ara transferde gelen Asprilla, Boey, Can Armando ve Nhaga'nın yanı sıra tecrübeli isimler Günay, İlkay ve Kaan dün Rize deplasmanında yedek soyundu. Galatasaray'da Rize maçında yedek kulübesinin değeri 84 milyon 400 bin Euro oldu. Ayrıca oynayan ve oynamayan oyuncuların performanslarının da yüksek olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'u tatlı bir heyecan sardı. Başarılı teknik adamın eli genişlerken, girilecek olan yoğun fikstür öncesi camiada rahatladı.

YENİLMEZ ARMADA

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde yenilmezliğine devam etti. Ligde son olarak 12. haftada Kocaelispor'a 1-0'lık skorla kaybeden Aslan, daha sonra yenilmedi. Cimbom bu süreçte üst üste 3, toplamda da 7. galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta evinde Eyüpspor ile mücadele edecek. Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Noa Lang yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim. Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor. Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."

NOA LANG ÇOK MUTLU

ICARDİ'YE BETİS KANCASI

GALATASARAY ile geleceği belirsizliğini koruyan ve Haziran 2026'da sarı kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi için İspanya'dan transfer iddiası gündeme geldi. arı kırmızılı futbolcu için La Liga'nın önemli bir kulübünün devrede olduğu ifade edildi. Bu da onu cazip bir serbest oyuncu seçeneği haline getiriyor. Real Betisli yöneticiler, bu kalibrede bir golcüyü bedelsiz transfer etmenin oldukça karlı olacağını düşünüyor. Mauro Icardi, golcülük içgüdüsü ve büyük maçlardaki tecrübesi sayesinde Avrupa'da önemli bir üne sahip. La Liga'da performansını en iyi şekilde sergileneceğine inanılıyor. Real Betis teknik ekibi, Icardi'nin oyunu okuma yeteneğini ve ceza sahasındaki hareketliliğini, fırsatları gole çevirmesini taktirle karşılıyor. Transferin önündeki en büyük engel, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki mevcut maaşının Real Betis'in bütçesini aşması. Maaşında önemli bir indirim yapsa bile muhtemelen Betis'in en çok kazanan oyuncusu olacak. Oyuncuya yakın kaynaklar, maaşında büyük ölçüde indirime gidebileceğini söylüyor.