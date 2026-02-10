Karsıyaka’nın tadı kaçtı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında haftalarca zirvede yer aldıktan sonra düşüşe geçen Karşıyaka'da, Anadolu deplasmanında da istediği sonucu alamadı. Geçen iki sezonda deplasmanda mağlup olduğu zayıf rakibine bu sezon da diş geçiremeyen Karşıyaka, düşme hattındaki Eskişehir temsilcisi önünde kaybettiği puanlarla zirveden iyice uzaklaşırken ikincilik yarışında da geride kaldı. Sezonun ikinci yarısında hiç seri galibiyet alamayan, devrenin 5 maçını 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle geçip 10 puan yitiren İzmir temsilcisi liderlik ve ikincilikten sonra üçüncü sıradaki yerini de kaptırdı. 41 puanda kalan yeşil-kırmızılılar dördüncü basamağa geriledi. Taraftarlar ilk kez teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü yoğun şekilde eleştirmeye başladı.