Manchester United’ın 100 milyonluk hedefi

MANCHESTER United'ın, yaz transfer döneminde Newcastle United forması giyen Sandro Tonali için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Kırmızı Şeytanlar, sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı tecrübeli orta saha Casemiro ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Düşler Tiyatrosu'ndaki orta saha için yeni takviyeler aranıyor. İddialara göre İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyen Tonali'nin bonservis bedeli yaklaşık 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) olacak. Sandro Tonali, kış transfer döneminin son günlerinde yoğun spekülasyonlara konu olmuştu. St James' Park'taki geleceği sorgulanmaya başlanırken, şampiyonluk yarışındaki Arsenal'in de oyuncuya ilgi gösterdiği öne sürülmüştü. Sezon sonunda çetin bir Tonali savaşının yaşanması bekleniyor.