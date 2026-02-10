Manisa’da şok! dalcı bıraktı

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifa ettiği öğrenildi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada ayrılığın herhangi bir kriz ya da olumsuzluk nedeniyle gerçekleşmediği, sürecin karşılıklı anlayış çerçevesinde yönetildiği belirtildi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dalcı'nın Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la görüşme halinde olduğu ve kariyeriyle ilgili bazı hazırlıklar yaptığı öğrenildi. Yönetimin, deneyimli teknik adama "gitme" yönünde bir baskı yapmadığı, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Dalcı'ya kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

KURMAYLAR ARAYIŞLARA BAŞLADI

BAŞARILI teknik adamın ayrılmasının normal karşılandığı belirtilirken, yerine uyum sağlayabilecek yeni bir teknik direktör için arayışların başlatıldığı kaydedildi. Taner Taşkın'ın yerine ligin 14. haftasında göreve gelen 52 yaşındaki Mustafa Dalcı, Manisa FK'yı düşme hattından çıkararak üst sıralara taşıdı. Dalcı yönetiminde 11 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak toplam 24 puan topladı. Mustafa Dalcı idaresindeki Manisa FK önceki gün oynanan Boluspor karşılaşmasında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Manisa FK'da yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

SİYAH-BEYAZLILARI DİONY SIRTLIYOR

Manisa FK'nın Fransız forveti Lois Diony, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılarda, Diony bu süreçte rakip ağları 6 kez havalandırırken, 1 golün de asistini yaptı. Toplamda 7 gole direkt etki eden 33 yaşındaki forvet, gol attığı veya asist yaptığı maçlarda takımına 13 puan kazandırdı. Lois Diony bu sezon Manisa FK formasıyla çıktığı 24 karşılaşmada ise 13 gol attı, 1 de asist yaptı.