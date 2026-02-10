Menemen FK’yı eski golcüsü yıktı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kar yağışı nedeniyle buz tutan zemindeki uzak deplasman maçında zirve adaylarından Muşspor'la karşı karşıya gelen Menemen FK eski golcüsü Seçim Can'ın iki golüyle rakibine 4-1 yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu sonuçla 39 puanda kalan sarı-lacivertliler Play- Off hattının iyice uzağında kaldı. Menemen FK'da 1.5 sezon top koşturan ve attığı gollerle takımın en skorer ismi olup sarı-lacivertlilere hayat veren Seçim Can devre arasında transfer olduğu Muşspor'da bu kez sarı-lacivertlilerin kabusu oldu. Maçın 11'inci dakikasında ağları havalandırıp maçta gol perdesini açan 28 yaşındaki forvet, 80'inci dakikada Muşspor'un 4'üncü golünü kaydederek fişi çekti.