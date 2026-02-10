Toroğlu’na soruşturma

SPOR yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Toroğlu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu. Toroğlu, tv programında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, "Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü. İçerden de baskı var. Bize yardımcı ol, destek çık" dediğini öne sürmüştü. Erman Toroğlu'nun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim alırken, savcılığın devreye girmesiyle bu iddialar farklı bir boyut kazandı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Toroğlu, daha sonra öğleden sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.