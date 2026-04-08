Atletico’dan Ederson atağı

İSPANYA ekiplerinden Atletico Madrid, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha Ederson için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Madrid temsilcisi, Brezilyalı orta saha için ilk resmi teklifini kısa süre içinde sunmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid'in Atalanta'ya sunacağı teklifin 35 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus şeklinde olacağı öğrenildi. Ancak İtalyan ekibinin oyuncu için beklentisi 50 milyon Euro seviyesinde. Öte yandan Atletico Madrid'in oyuncu cephesinde önemli bir mesafe kat ettiği belirtiliyor.