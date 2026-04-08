İzmir’de müthiş gece

Göztepe bugün İzmir'de lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak randevuyu Alper Akarsu yönetecek.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine geçen cumartesi günü Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek son veren Göztepe, direkt Avrupa kupalarına katılma yarışında yeniden umutlandı. Oynanacak erteleme maçından çıkacak sonuç, bitime 6 hafta kala iki takımın yanı sıra yarıştaki takımların tamamını da yakından ilgilendiriyor. Galatasaray'la oynadığı son 8 maçı kaybeden Göztepe, zincir kırmaya çalışacak.

STOILOV'UN TEK EKSİĞİ PUAN

İki takımın son 24 yılda Süper Lig'de yaptığı 15 maçın 14'ünü Galatasaray, 1'ini Göztepe kazandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'de şimdiye kadar yalnız Galatasaray'dan puan alamadı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 3-1 ev sahibinin galibiyetiyle bitti. Ligde 18 Mart'ta oynanması gereken 27'nci hafta karşılaşması, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool rövanşı nedeniyle ertelenmişti.