Kozu defansı

SÜPER Lig'de haftanın en kritik eşleşmelerinden biri İzmir'de sahne alacak. Avrupa hedefini diri tutmak isteyen Göztepe, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray'ı ağırlıyor. Bu karşılaşma yalnızca üç puandan ibaret değil; aynı zamanda iki farklı oyun karakterinin, iki farklı hedefin çarpışması olacak. Göztepe cephesinde son haftaların en belirgin gelişimi savunma hattında yaşanıyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, Galatasaray ile birlikte 20 golle bu alanda zirveyi paylaşıyor. Ancak daha önemlisi, son haftalarda gelen toparlanma sinyalleri. Galatasaray'ın yüksek tempolu hücum organizasyonlarına karşı Göztepe'nin en büyük sigortası savunması olacak. Bu sezon 'Önce durdur sonra vur' taktiğiyle lige damga vuran Göztepe'nin Galatasaray önündeki en büyük kozu savunma hattının performansı olacak.

ATMOSFER SAVAŞI VAR

ORTA sahada ise Anthony Dennis faktörü oyunun kaderini belirleyebilir. Modern futbolun gerekliliklerini sahaya yansıtan, temaslı, enerjik ve bitmeyen bir pres gücüne sahip Dennis; Galatasaray'ın oyun kurulumunu bozabilecek en kritik parça. Eğer Göztepe, rakibinin merkezdeki pas bağlantılarını kesebilirse, maçın dengesi bir anda değişebilir. Galatasaray ise alışık olduğu gibi oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen taraf olacak. Topa sahip olup sabırla rakip savunmayı açmaya çalışacaklar. Ancak burada kilit soru şu: Göztepe'nin agresif ve baskılı oyununa karşı ne kadar sabırlı kalabilecekler? Çünkü İzmir'de oynanan maçlar sadece taktik değil, atmosfer savaşıdır. Tam da bu noktada taraftar devreye giriyor. Göztepe'nin iç saha gücü, sadece istatistiklerle açıklanabilecek bir durum değil. Tribünlerin yarattığı baskı, rakip üzerinde ciddi bir psikolojik etki oluşturuyor. Bu maçta da benzer bir senaryo görmek sürpriz olmaz.

TARİH Mİ, FAVORİ Mİ?

ÖTE yandan haftanın bir diğer önemli sonucu, Başakşehir ile Kocaelispor'un golsüz berabere kalması oldu. Bu sonuç, Göztepe için altın değerinde bir fırsat anlamına geliyor. Halihazırda 5. sırada bulunan ve rakibiyle arasında 2 puan fark olan Göztepe, bu zorlu sınavdan galibiyetle ayrılırsa farkı 5'e çıkararak Avrupa yolunda çok kritik bir eşiği geride bırakacak. Sonuç olarak bu maç, klasik bir "büyük takım-sürpriz arayan takım" hikayesinden çok daha fazlası. Bu, disiplinli savunmanın yıldızlar topluluğuna karşı sınavı. Eğer Göztepe savunmadaki direncini korur ve Dennis önderliğinde orta sahada oyunu bozabilirse, İzmir'de dengeleri değiştiren bir gece yaşanabilir. Ama unutulmaması gereken bir gerçek var: Galatasaray, bu tür maçları kazanarak şampiyon olur. Göztepe ise bu tür maçları kazanarak hikaye yazar. Şimdi soru şu: İzmir'de tarih mi yazılacak, yoksa favori yine bildiğini mi okuyacak?