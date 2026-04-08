Tire 2021 FK’da Onur Er memnun

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 5 haftadır puan yüzü görmeyen Tire 2021 FK, hafta sonu deplasmanda oynadığı Söke 1970 karşısında sahadan 0-0'lık skorla ayrılarak uzun zaman sonra puanla tanıştı. Sökespor karşısında oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu kaydeden teknik direktör Onur Er, "Oynadığımız akılcı futbol ile göz doldurduk. İkinci yarı yakaladığımız gol pozisyonlarını cömertçe harcamasaydık Tire'ye galibiyetle dönmemiz işten bile değildi. Afyonspor karşısında da 3 puan arayacağız. Futbolcularıma güveniyorum" dedi.