Trabzon'un Bruno aşkı

TRABZONSPOR devre arasında Parma'dan transfer ettiği Mathias Lovik'te aradığını bulamadı. Oyuncunun 2026 yazında satılması halinde Olympiakos'tan Bruno Onyemaechi'ye teklif verileceği konuşuluyor. Trabzonspor ara transfer döneminde büyük umutlar ve 4 milyon Euro karşılığında Parma'dan Mathias Lovik'i kadrosuna katmıştı. Fakat haftalar ilerledikçe, oyuncunun performansı ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. Alınan bilgilere göre; Trabzonspor'a kendi ödediği rakam olan 4 milyon Euro civarında bir teklif gelirse Lovik satılacak. Bordo-mavililer sonrasında Olympiakos'tan Bruno Onyemaechi için masaya oturacak. Aslında Nijeryalı sol bek, Bordo-mavililere yabancı bir isim değil. Onyemaechi, 2025'in Ocak ayında Boavista'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Olympiakos'a geçmişti. O dönemde oyuncu için Trabzonspor da devredeydi. Karadeniz ekibi bu kez transferi bitirmek istiyor.

