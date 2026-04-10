Galatasaray'da ses getiren transfer bombası! Dünya yıldızı İstanbul'a mı geliyor?

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Cimbom'un transferin gerçekleşebilmesi amacıyla kısa sürede Van Dijk'la resmi temaslar kuracağı kaydedildi.

47 MAÇTA OYNADI

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 47 karşılaşmada görev aldı. 4,221 dakika süre alan Virgil van Dijk, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 3 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

Yazın 35 yaşına basacak olan yıldız stoperin kulübü Liverpool ile 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.