Galatasaray'da ses getiren transfer bombası! Dünya yıldızı İstanbul'a mı geliyor?

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, yeni sezon planlamasına erkenden başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, yapacağı transferlerle hem Türkiye'de hem Avrupa'da ses getirmeyi amaçlıyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen yüksek gelirle transfer bütçesini güçlendiren Galatasaray, yaz döneminde oldukça hareketli bir süreç geçirmeye hazırlanıyor. Osimhen, Lang, Sane ve İlkay gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'ın dünya yıldızlarını kadroya katmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
VAN DIJK BOMBASI
Galatasaray, Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Hollandalı stoper Virgil Van Dijk'ı yakından takip ediyor. İngiltere Premier Lig ekibinde forma giyen dünyaca ünlü stoperin tekliflere açık olduğu belirtildi.
STADA HAYRAN KALDI
Galatasaray'ı yakından tanıyan 34 yaşındaki yıldızın, RAMS Park'tan etkilendiğini her fırsatta dile getirdiğine vurgu yapıldı.
TEMASLAR BAŞLAYACAK
Cimbom'un transferin gerçekleşebilmesi amacıyla kısa sürede Van Dijk'la resmi temaslar kuracağı kaydedildi.
47 MAÇTA OYNADI
Tecrübeli futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 47 karşılaşmada görev aldı. 4,221 dakika süre alan Virgil van Dijk, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 3 de asist katkısı üretmeyi başardı.
SÖZLEŞME DURUMU
Yazın 35 yaşına basacak olan yıldız stoperin kulübü Liverpool ile 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.