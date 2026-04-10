Kara Kartal’ın konuğu Antalya

RENDYOL Süper Lig'de 29. haftanın perdesi bugün açılacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak. Siyahbeyazlı takım, geride kalan 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyetle 28 puanla 13. basamakta bulunuyor. İki takım, bugünkü müsabakayla birlikte ligde 60. kez rakip olacak. Geride kalan 59 mücadelede siyah-beyazlılar 37, kırmızı-beyazlılar ise 8 defa galip geldi. 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.