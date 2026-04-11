Taraftarı çıldırttı! Arda Güler'in pozisyonu gündem oldu

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada Real Madrid, sahasında Girona FC ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, zirve mücadelesinde kritik bir puan kaybı olarak yorumlandı.
ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI
Karşılaşmanın ikinci yarısında öne geçen Madrid temsilcisi, üstünlüğünü koruyamadı. 51. dakikada Federico Valverde ile golü bulan ev sahibi ekip, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından maç eksiği bulunan Barcelona'nın 6 puan gerisine düşen Madrid ekibinin şampiyonluk umutları ciddi darbe aldı.
İSPANYOL BASININDAN SERT YORUMLAR
Karşılaşma sonrası İspanyol basını, beraberliği ağır ifadelerle eleştirdi. Diario AS, "Ya Münih ya da uçurum" manşetiyle verdiği haberde, Real Madrid'in iki puan daha kaybederek La Liga hedefinden uzaklaştığını yazdı. Ayrıca Kylian Mbappé'ye verilmeyen penaltı kararının büyük tartışma yarattığı vurgulandı.
ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI
Real Madrid Teknik direktörü Alvaro Arbeloa, hafta içinde oynanacak Bayern Munich rövanşı öncesinde kadroda rotasyona gitti. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 64. dakikada Jude Bellingham yerine oyuna dahil oldu.
ARDA'YA SERT TEPKİ
Real Madrid'in maçın son bölümünde kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler'ın vuruşu barajdaki oyuncuya çarparak etkisiz kaldı. Bu pozisyon, karşılaşma sonrası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"DURAN TOP ELEŞTİRİLERİ"
Genç futbolcunun duran toplardaki performansı bazı taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirilirken, yapılan yorumlardan biri dikkat çekti: "Arda Güler hayatımda gördüğüm en kötü duran top kullanan oyunculardan biri. Köşe vuruşu da frikik de atmayı bilmiyor." ifadeleri kullanıldı.