Taraftarı çıldırttı! Arda Güler'in pozisyonu gündem oldu

İspanya La Liga 'da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada Real Madrid , sahasında Girona FC ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, zirve mücadelesinde kritik bir puan kaybı olarak yorumlandı.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI Karşılaşmanın ikinci yarısında öne geçen Madrid temsilcisi, üstünlüğünü koruyamadı. 51. dakikada Federico Valverde ile golü bulan ev sahibi ekip, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından maç eksiği bulunan Barcelona 'nın 6 puan gerisine düşen Madrid ekibinin şampiyonluk umutları ciddi darbe aldı.

İSPANYOL BASININDAN SERT YORUMLAR



Karşılaşma sonrası İspanyol basını, beraberliği ağır ifadelerle eleştirdi. Diario AS, "Ya Münih ya da uçurum" manşetiyle verdiği haberde, Real Madrid'in iki puan daha kaybederek La Liga hedefinden uzaklaştığını yazdı. Ayrıca Kylian Mbappé'ye verilmeyen penaltı kararının büyük tartışma yarattığı vurgulandı.

ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI



Real Madrid Teknik direktörü Alvaro Arbeloa, hafta içinde oynanacak Bayern Munich rövanşı öncesinde kadroda rotasyona gitti. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 64. dakikada Jude Bellingham yerine oyuna dahil oldu.