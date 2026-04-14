Aydınlı Cansu dünya ikincisi

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve 117 ülkeden 995 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi kadınlar 59 kiloda temsil eden Cansu Şeyhoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu.

FİNALDE RAKİBİNE TAKILDI

Şeyhoğlu, son 64 turunda Suudi Arabistan'dan Merail Mohammed'i 2-0, son 32 turunda Senegal'den Marie Fall'ı 2-0, son 16 turunda Belarus'dan Palina Zabauka'yı 2-0, çeyrek finalde Brezilya'dan Manoela Erkmann'ı 2-1 ve yarı finalde Mısır'da Salma Mohammed'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin'den Kunyue Ren'e 2-0 mağlup olan milli sporcu dünya ikincisi oldu.