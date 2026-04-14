Balıkesir takımları sıralama yarışında

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off bileti alan Balıkesir'in iki takımı Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor son hafta lig sıralaması yarışı verecek. Normal sezonun son haftasına Ayvalıkgücü 56 puanla dördüncü, Balıkesirspor 55 puanla beşinci sırada girdi. Son hafta Ayvalık evinde düşme-kalma yarışındaki İzmir Çoruhlu FK'yı konuk ederken, Balıkesirspor ise amatöre düşmesi kesinleşen Bornova 1877 deplasmanına çıkacak. Son hafta alınacak sonuçlar play-off sıralamasını belirleyecek. İki takım play-offta Eskişehirspor ve Karşıyaka'yla eşleşecek. Lig bu sıralamayla biterse Balıkesirspor-Eskişehirspor, Ayvalıkgücü-Karşıyaka eşleşmeleri olacak.