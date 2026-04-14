Bornova 1877’de amatör lig üzüntüsü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Kütahyaspor'a 2-0 yenilen Bornova 1877, rakibinin şampiyonluğa ulaştığı 90 dakika sonunda bitime 1 hafta kala küme düşme üzüntüsü yaşadı. 3'üncü Lig'de 2023-24 sezonundan bu yana mücadele eden İzmir temsilcisi ilk yılında Play-Off oynarken, geçen sezon 2 puan farkla küme düşmekten kurtulmuştu. Bu sezon lige mendil sallayan yeşilsiyahlılar, 3 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e döndü. Bornova 1877, 3'üncü Lig'e veda maçında Play- Off'u garantileyen Balıkesirspor'u konuk edecek.