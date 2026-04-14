Muriqi, kramponlarını müzeye bağışladı

Mallorca forması giyen ve Rayo Vallecano maçında attığı gollerle ligde toplamda 55 gole ulaşarak Mallorca tarihinin ligde en fazla gol atan oyuncusu olan Vedat Muriqi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Samuel Eto'o'yu da geride bıraktığı bu rekorunun ardından kramponlarını kulüp müzesine bağışladı. İspanyol ekibinin forması altında bu sezon 30 karşılaşmada süre bulan 31 yaşındaki santrfor, rakip ağları 21 kez havalandırma başarısı gösterirken, takım arkadaşlarına ise 1 asist yaptı.