Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması

"GENÇLERE FIRSAT VERİLMELİ"
Sadettin Saran, Kırıkkale'de bir spor salonunun açılışında yaptığı konuşmada hem sosyal projelere hem de futbol gündemine değindi. Fenerbahçe'nin başkanı Saran, Anadolu'daki gençlere fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayarak sporun disiplin, özgüven ve azim kazandıran önemli bir alan olduğunu ifade etti.
"İNŞALLAH BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Kendisi de Kırıkkaleli olduğunu hatırlatan Saran, bu tür yatırımların gençlerin hayatına dokunduğunu belirtti. Ligde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışına da değinen Saran, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olduklarını hatırlatarak umutlu konuştu ve "İnşallah bu sezon şampiyon olacağız" dedi.