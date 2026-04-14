UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bugün ve yarın 4'er karşılaşma yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. Bugün Atletico Madrid, 2-0 yendiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı konuk edecek. Liverpool ise 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. İki maç da TSİ 22'de başlayacak. Yarın ise Arsenal-Sporting ve Bayern Münih-Real Madrid maçları oynanacak.