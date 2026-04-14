Tireli dartçılardan büyük başarı

Tire'de, Eskioba Ortaokulu Dart Takımı büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcular, Burdur'da düzenlenen "Okul Sporları Dart Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları"nda takım halinde bölge ikincisi oldu. Okullarında öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan sporcular elde ettikleri dereceyle 26-29 Nisan tarihleri arasında Muğla'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde Tire'yi ve İzmir'i temsil etme hakkı kazandı. Antrenmanlara ara vermeden devam edeceklerini belirten okul yetkilileri, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Muğla'daki yarışmadan da ses getiren derecelerle döneceğimize yürekten inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.