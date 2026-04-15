Galatasaray - Kocaelispor maçı sonrası ceza! Okan Buruk'a PFDK şoku!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının heyecanı doruktayken, 29. haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, merakla beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini kamuoyuyla paylaştı.
OKAN BURUK'UN OĞLU ALİ YİĞİT BURUK PFDK'YA SEVK EDİLDİ!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı disiplin raporuna göre, Galatasaray A.Ş. bünyesinde kulüp görevlisi olarak yer alan Ali Yiğit Buruk'un, maç sırasında saha kenarındaki davranışları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildiği bildirildi.
Federasyon açıklamasında sevkin gerekçesi "sportmenliğe aykırı hareket" olarak gösterildi. Yapılan duyuruda, ilgili eylem nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak disiplin sürecinin başlatıldığı ifade edildi.
Kararın ardından gözler PFDK'nın vereceği cezaya çevrildi. Kurulun yapacağı değerlendirme sonrası Ali Yiğit Buruk hakkında hak mahrumiyeti ya da para cezası kararı çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.