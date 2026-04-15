Galatasaray - Kocaelispor maçı sonrası ceza! Okan Buruk'a PFDK şoku!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı disiplin raporuna göre, Galatasaray A.Ş. bünyesinde kulüp görevlisi olarak yer alan Ali Yiğit Buruk 'un, maç sırasında saha kenarındaki davranışları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildiği bildirildi.

Federasyon açıklamasında sevkin gerekçesi "sportmenliğe aykırı hareket" olarak gösterildi. Yapılan duyuruda, ilgili eylem nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak disiplin sürecinin başlatıldığı ifade edildi.