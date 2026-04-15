Haberler Spor MİLLİ MAÇ NE ZAMAN 2026? Dünya Kupası A Milli Takım maçları ne zaman, nerede? Dünya Kupası Türkiye rakipleri kimler?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği A Milli Takım’ın maç programı yeniden gündemdeki yerini aldı. “Milli maç ne zaman oynanacak?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki karşılaşmaların tarihleri, başlama saatleri ve oynanacağı statlar büyük ilgi görüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kritik mücadelelerde elde edeceği sonuçlar gruptaki sıralamayı doğrudan etkilerken, taraftarlar da maç takvimine dair tüm ayrıntıları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Dünya Kupası A Milli Takım maçları ne zaman, saat kaçta, nerede? Dünya Kupası Türkiye rakipleri kimler?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolundaki mücadelesi tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin dikkati yeniden maç fikstürüne yöneldi. "Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

Ay-yıldızlıların sahaya çıkacağı karşılaşmaların tarihleri, başlama saatleri ve oynanacağı stat bilgileri, hem tribünde yer almak isteyen taraftarlar hem de ekran başından takip edecekler için büyük önem taşıyor. Peki Dünya Kupası A Milli Takım maçları ne zaman, saat kaçta, nerede? Dünya Kupası Türkiye rakipleri kimler? İşte detaylar…

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MİLLİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

14 Haziran 2026 Pazar günü

07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)

20 Haziran 2026 Cumartesi günü

06.00 Türkiye – Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

26 Haziran 2026 Cuma günü

05.00 Türkiye – ABD (Los Angeles Stadı)

FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.

Turnuva, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 Temmuz – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 Temmuz – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 Temmuz – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

