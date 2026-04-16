Haberler Spor Altay, Afyonspor’u ağırlayacak

Altay, Afyonspor’u ağırlayacak

3.Lig 4. Grup’ta cumartesi günü sahasında Afyonspor’u ağırlayacak olan Altay’da, kümede kalma açısından büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde taraftarlar, futbolcular, yönetim ve tüm camia bu kritik mücadeleye kilitlendi.

Altay, Afyonspor’u ağırlayacak

3.Lig 4. Grup'ta cumartesi günü sahasında Afyonspor'u konuk edecek Altay'da, ligde kalma mücadelesi öncesi tüm camia kritik karşılaşmaya odaklandı. Taraftarından yönetimine kadar herkesin kenetlendiği siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar oynadığı 5 maçta 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak üstün bir grafik ortaya koydu. Öte yandan iki ekip arasında 2018-2019 sezonunda 1. Lig'de oynanan iki karşılaşma da 1-1'lik skorlarla tamamlandı.

Altay, Afyonspor’u ağırlayacak

Geçen sezon 2'nci Lig'de Altay deplasmanda rakibini 1-0 yenerken, Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle İzmir'deki maç ev sahibi ekibin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Geçen sezon küme düşen iki takım bu sezon 3'üncü Lig'de yeniden buluştu. Altay rakibini ilk yarıda deplasmanda Sefa'nın golüyle 1-0 dize getirdi. Altay son maçından 1 puan çıkarırsa kümede kalacak, Afyonspor ise bu sonuçta Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

