Altay, Afyonspor’u ağırlayacak

3.Lig 4. Grup'ta cumartesi günü sahasında Afyonspor'u konuk edecek Altay'da, ligde kalma mücadelesi öncesi tüm camia kritik karşılaşmaya odaklandı. Taraftarından yönetimine kadar herkesin kenetlendiği siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar oynadığı 5 maçta 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak üstün bir grafik ortaya koydu. Öte yandan iki ekip arasında 2018-2019 sezonunda 1. Lig'de oynanan iki karşılaşma da 1-1'lik skorlarla tamamlandı.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Altay deplasmanda rakibini 1-0 yenerken, Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle İzmir'deki maç ev sahibi ekibin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Geçen sezon küme düşen iki takım bu sezon 3'üncü Lig'de yeniden buluştu. Altay rakibini ilk yarıda deplasmanda Sefa'nın golüyle 1-0 dize getirdi. Altay son maçından 1 puan çıkarırsa kümede kalacak, Afyonspor ise bu sonuçta Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.