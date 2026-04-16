Saran müjdeyi verdi! O maçlara özel prim

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek. Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı son 3 lig maçını kazanarak haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Lider Galatasaray ile arasındaki 2 puanlık farkı kapatmaya çalışan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla zirveye çıkma şansı elde edecek.
İLK MAÇI F.BAHÇE KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.
SARAN'DAN SÜRPRİZ KARAR
Önce Rizespor ardından Galatasaray ile kritik maçlar oynayacak Fenerbahçe yönetiminden bir hamle geldi.
İKİ MAÇA DA PRİM
Fenerbahçe'de yönetim, Rizespor ve Galatasaray maçları için prim verme kararı aldı.
TOPLAMDA 3 MİLYON DOLAR
Bu doğrultuda 3 milyon Dolar prim belirleyen yönetimde, 1 milyon doları Başkan Sadettin Saran, kalan kısmını da yönetim kurulu karşılayacak.
KANARYA'DA 2 EKSİK
Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Sınırda bulunan yıldızlar, cezalı olmaları durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.