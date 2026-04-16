Saran müjdeyi verdi! O maçlara özel prim

TOPLAMDA 3 MİLYON DOLAR

Bu doğrultuda 3 milyon Dolar prim belirleyen yönetimde, 1 milyon doları Başkan Sadettin Saran, kalan kısmını da yönetim kurulu karşılayacak.

KANARYA'DA 2 EKSİK

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.