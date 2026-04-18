Kadıköy'de son dakika şoku! Tansiyon yükseldi takımı beklemedi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 90+8. dakikada kalesinde gördüğü golle adeta yıkıldı.
TANSİYON YÜKSELDİ
Bu kritik puan kaybı Kadıköy'de büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, maçın ardından ortam iyice gerildi. Soyunma odası koridorlarında tansiyonun yükseldiği, ciddi bir gerginlik yaşandığı öğrenildi.
Son düdüğün çalmasıyla birlikte bazı oyuncuların büyük bir öfkeyle hareket ettiği, olayların saha içiyle sınırlı kalmadığı ifade edildi.
TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Rizespor'un son dakikalarda bulduğu golün ardından Fenerbahçe cephesinde büyük bir yıkım yaşanırken, yıldız orta saha Matteo Guendouzi'nin tepkisi dikkat çekti. Hakemin son düdüğüyle birlikte sinirlerine hâkim olamayan Fransız futbolcu, takım arkadaşları ve rakip oyuncular şaşkın bakışlar içindeyken hiç vakit kaybetmeden soyunma odasının yolunu tuttu.
TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLEMEDİ
Maç sonrası öfkesini gizleyemeyen Guendouzi'nin, soyunma odasında da oldukça gergin olduğu öğrenildi. Duş almadan hızla eşyalarını toplayan deneyimli oyuncunun, takım otobüsünü beklemeden stadyumdan ayrıldığı belirtildi.