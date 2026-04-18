Kadıköy'de son dakika şoku! Tansiyon yükseldi takımı beklemedi Fenerbahçe'nin son saniyede yediği golün ardından ortam oldukça gerildi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Matteo Guendouzi, takımını beklemeden stadyumdan ayrıldı. HABER MERKEZİ









Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 90+8. dakikada kalesinde gördüğü golle adeta yıkıldı.

TANSİYON YÜKSELDİ Bu kritik puan kaybı Kadıköy'de büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, maçın ardından ortam iyice gerildi. Soyunma odası koridorlarında tansiyonun yükseldiği, ciddi bir gerginlik yaşandığı öğrenildi. Son düdüğün çalmasıyla birlikte bazı oyuncuların büyük bir öfkeyle hareket ettiği, olayların saha içiyle sınırlı kalmadığı ifade edildi.