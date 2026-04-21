Asırlık çınarlar kabustan uyandı

İzmir ve Türk futbolunun 100 yılı aşkın tarihine sahip iki köklü kulübü Altay ve Altınordu, zorlu bir sezonun ardından gemiyi limana sorunsuz yanaştırmayı başardı. Mücadele ettikleri liglerde uzun süre kümede kalma mücadelesi veren iki camia, mutlu sona zor da olsa ulaştı. İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Kepezspor'u yenerek ligde bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Sezonu 34 puanla tamamlayan kırmızı-lacivertliler, 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyetle ligi 15. sırada bitirdi. Kulüp genlerine aykırı bir şekilde sezon boyunca 4 farklı teknik direktörle çalışan kırmızı-lacivertliler, son olarak Yusuf Şimşek'in takımı çıkışa geçirmesiyle lige tutundu.

KAPTANLAR DÜMENE GEÇTİ

Şimşek ile son 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 19 puan toplayan İzmir temsilcisi, evinde İnegölspor'la oynayacağı sezonun

son maçı öncesi rahat bir nefes aldı. TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Altay ise son hafta maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek amatör lige düşme tehlikesinden kurtuldu. Siyah-beyazlı ekip, sezon boyunca FIFA'dan aldığı -6 puan cezası, Onur Efe, Murat Uluç ve Ali Kızılkuyu olmak üzere as isimlerini bahis cezası sebebiyle kaybetmesi ve 5 yıldır devam eden transfer yasağı gibi olumsuzluklara rağmen, gösterdiği mücadeleyle lige tutunmayı başardı. Büyük Altay, küme düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alarak tarihinin kritik bir dönemecinden daha hasarsız döndü. İzmir ekibinde özellikle Başkan Sinan Kanlı'nın maddi-manevi özverisi ile birlikte takımın deneyimli kaptanları Özgür Özkaya, Sefa Özdemir, Deniz Kadah ve Ceyhun Gülselam'ın ekstra mücadelesi amatör kabusunun görülmemesinde kritik faktör oldu. İki köklü takımın taraftarları, gelecek sezondan itibaren kulüplerinin daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasını umut ediyor.