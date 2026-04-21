Bodrum Play-Off’a abone

Trendyol 1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off oynamayı garantiledi.

Yeşil-beyazlılar, 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü kez Play-Off oynama hakkı kazandı. Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden dönme fırsatı yakalayan yeşil-beyazlılar, ilk olarak 2022-2023 sezonunda Play-Off oynadı. Önce Göztepe'yi ardından Eyüp'ü eleyen yeşil-beyazlılar finalde Pendikspor'a 2-1 kaybetti. Ertesi sezon da üst sıralarda yer alan Bodrum FK, önce Çorum FK'yı ardından da Boluspor'u eleyip finalde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de sadece tek sezon boy gösterip küme düşen Bodrum FK, bu sezon da ilk 7 içerisinde yer aldı. Bitime 2 maç kala 57 puan toplayıp 4'üncü sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar bir kez daha devler arenasına gelebilme adına umut tazeledi.