Karşıyaka’da Kandemir etkisi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, Başantrenör Ahmet Kandemir ile çıkışa geçti. Kandemir'den önce 23 karşılaşmada 4 galibiyet alan Kaf-Kaf, deneyimli çalıştırıcının göreve geldiği son 4 maçta 3 kez kazandı, kümede kalmak için büyük direnç gösterdi. Mücadeleyi son ana kadar bırakmayacaklarını söyleyen antrenör Ahmet Kandemir, "Biz bu yola çıktığımızda sadece kazanmak bizim için yeterli değildi. Şu an ise matematiksel olarak kalan 3 maçı da kazandığımız takdirde ligde kalmayı başaracağız. Bu takım bunu yapabilecek kapasiteye sahip ancak gevşemeden aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Karşıyaka taraftarı bize inanılmaz bir destek ve direnç verdi. Önümüzdeki hafta ise Erokspor maçında salonun tamamen dolu olması halinde, o maçı da kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.