Real Madrid Victor Osimhen'i istiyor | İşte konuşulan para

Dünyanın en iyi futbol kulübü olarak gösterilen Real Madrid 'in Victor Osimhen 'in peşinde olduğu iddia edildi.

İspanyol basınından Fichajes'ın haberine göre gelecek sezon için forvet transferi yapmayı planlayan Real Madrid, Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Başkent ekibinin Nijeryalı forveti renklerine bağlayarak Mbappe'yi de doğal pozisyonuna yerleştirmeyi hedeflediği haber detayında yer aldı.

GALATASARAY EN AZ 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Real Madrid için Osimhen'in ideal bir aday olduğu vurgulanan haberde, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için en az 100 milyon euro talep ettiği belirtildi.