Tire FK sezonu mutlu kapattı

TFF 3. Lig 4.Grup'ta, sezonu 37 puanla 9. sırada bitiren Tire 2021 FK, 1-1'lik Karşıyaka maçının ardından tatile çıktı. Karşıyaka maçını değerlendiren teknik direktör Onur Er, "Taraftarımıza son maçımızda 3 puan hediye etmek istiyorduk. Son derece istekli bir oyun ortaya koyduk. Penaltı golüyle öne geçmemize rağmen son dakikalarda rakibimizin gölüne engel olamadık. Play-Off grubuna kalamayacağımız belli olduğu andan itibaren yönetim kurulu ile gelecek sezonun planlamasını başlattık. Transfer çalışmalarımız başladı. Yeni sezonda güçlü ve bir üst ligi hedefleyen bir takım kuracağımızın müjdesini şimdiden verebilirim" dedi.