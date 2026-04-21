TÜRKİYE KUPASI | KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Kadro açısından bakıldığında Fenerbahçe'de üç önemli eksik bulunuyor. Kulübün açıkladığı kamp listesinde Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene yer almadı. Buna karşın kalede Ederson Moraes ve Mert Günok gibi isimlerin yanı sıra savunmada Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü; orta sahada N'Golo Kante, Fred Rodrigues ve hücum hattında Anderson Talisca gibi dikkat çeken oyuncular kadroda bulunuyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç üzerinden oynanan mücadelede Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak rakibini elemişti. 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşen iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 ve sahasında 2-0'lık galibiyetlerle finale yükselen taraf olmuştu.

KONYAPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak kritik karşılaşma, 21 Nisan Salı günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek ve karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.