TÜRKİYE KUPASI | KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, moral bulmak adına gözünü çeyrek final mücadelesine dikti.
Bu kritik eşleşmede Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde sürpriz peşinde koşarken; konuk ekip ise yarı finale yükselerek hem kupada yoluna devam etmeyi hem de ligdeki moral kaybını telafi etmeyi hedefliyor. Peki Konyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar…
Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'nda güçlü rakiplerin yer aldığı zorlu bir süreci ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK ve Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan sarı-lacivertliler, yalnızca Beşiktaş'a mağlup olurken diğer maçları kazanarak 9 puan topladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR
Kadro açısından bakıldığında Fenerbahçe'de üç önemli eksik bulunuyor. Kulübün açıkladığı kamp listesinde Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene yer almadı. Buna karşın kalede Ederson Moraes ve Mert Günok gibi isimlerin yanı sıra savunmada Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü; orta sahada N'Golo Kante, Fred Rodrigues ve hücum hattında Anderson Talisca gibi dikkat çeken oyuncular kadroda bulunuyor.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. KEZ KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe ile Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç üzerinden oynanan mücadelede Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak rakibini elemişti. 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşen iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 ve sahasında 2-0'lık galibiyetlerle finale yükselen taraf olmuştu.
KONYAPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam oynanacak kritik karşılaşma, 21 Nisan Salı günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek ve karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.