Yiğit Erdoğan’dan büyük başarı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 60 kiloda mücadele eden Yiğit Erdoğan, büyük bir başarıya imza attı ve toplamda bronz madalya kazandı. Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci günü sabah seansında erkekler 60 kilo müsabakaları yapılırken, milli sporcumuz Yiğit Erdoğan koparmada 121 kilo, silkmede ise 148 kilo kaldırarak 4'üncü, toplamda ise 269 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu. GENÇLER REKORUNU DA KIRDI

Milli sporcu Yiğit Erdoğan, bu performansıyla toplamda Avrupa gençler rekorunu da kırdı. Aynı sıklette milli halterci Burak Aykun ise koparmada 119 kilo, silkmede de 147 kilo kaldırarak toplamda 266 kiloya ulaştı ve Avrupa beşinciliğini elde etti.